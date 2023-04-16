51-летний сын Любови Полищук тайно женился на стюардессе Полине. Оказалось, что Алексей Макаров познакомился с девушкой ещё три года назад, но скрывал это от общественности. Секрет раскрылся, когда артист пришел с девушкой на премьеру фильма.

Красавице-жене всего 28 лет, но разница в возрасте не мешает паре строить отношения. Примечательно, но за плечами Макарова много романов, громкими из которых считаются расставания с Екатериной Семёновой и Марией Мироновой. Однако Полина выглядит счастливой и светится от радости.

Похорошел и сам Алексей. Мужчина бросил пить и признался, что готов постоянно меняться в лучшую сторону ради жены.

Тем не менее, журналисты спросили о детях. Супруги застеснялись и шутливо ответили: «Давай поговорим об искусстве».

Ранее мы писали, что вдовец Полищук вышвырнул ее сына на улицу.