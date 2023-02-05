Вдовец Полищук вышвырнул ее сына на улицу
Сергей Цигаль выбросил сына Полищук на улицу, забрав квартиру в центре Москвы.
Фото: Анастасия Балахнова/ Starface.ru
Любовь Полищук около 17 лет назад ушла из жизни. С тех пор конфликт в семье не прекращается.
Сын актрисы от первого брака, Алексей Макаров, напрочь разругался с Сергеем Цигалем и перестал общаться с единоутробной сестрой Мариэттой Цигаль-Полищук. Ссора возникла на фоне квартирного вопроса.
Художник Цигаль признался, что не видел Алексея со времен похорон. Тогда Макаров хотел забрать квартиру Полищук в центре Москвы.
На данный момент Сергей Цигаль живет в той квартире с новой супругой Екатериной. С ней он в браке 9 лет.
Недавно Мариэтта Цигаль-Полищук сыграла в сериале «Раневская» в главной роли. Алексей Макаров не прибыл к сестре с поздравлениями.