Вдовец Полищук вышвырнул ее сына на улицу

Любовь Полищук около 17 лет назад ушла из жизни. С тех пор конфликт в семье не прекращается.

Сын актрисы от первого брака, Алексей Макаров, напрочь разругался с Сергеем Цигалем и перестал общаться с единоутробной сестрой Мариэттой Цигаль-Полищук. Ссора возникла на фоне квартирного вопроса.

Художник Цигаль признался, что не видел Алексея со времен похорон. Тогда Макаров хотел забрать квартиру Полищук в центре Москвы.

На данный момент Сергей Цигаль живет в той квартире с новой супругой Екатериной. С ней он в браке 9 лет.

Недавно Мариэтта Цигаль-Полищук сыграла в сериале «Раневская» в главной роли. Алексей Макаров не прибыл к сестре с поздравлениями.