Опубликовано 15 марта 2024, 18:56
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Сын Ксении Собчак Платон встретился со своей четырехлетней тетей
© Starface.ru
Актер Эммануил Виторган показал встречу четырехлетней дочери с сыном телеведущей Ксении Собчак Платоном. Он подписал на видео: «Тетя с племянником».
Соответствующая публикация появилась в соцсетях Виторгана.
На видео дочь актера и семилетний Платон сидят на диване и что-то смотрят в планшете.
У 84-летнего Виторгана есть две маленькие дочери. Они появились на свет в браке с Ириной Млодик. У актера есть еще двое взрослых детей. Так, его сын Максим был женат на Ксении Собчак. У самого актера трое детей – помимо Платона, у него растут дочь и сын, они проживают в Израиле.
В начале марта Максим Виторган поздравил дочь Полину с первой кинопремьерой, которая состоялась в Израиле. Девушка снялась в сериале «Олень».
Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева