Сын Ксении Собчак от Максима Виторгана перестал верить в Деда Мороза: виновата мама

Журналистка Ксения Собчак призналась, что ее восьмилетний сын впервые усомнился в существовании Деда Мороза. Поэтому звездной матери пришлось срочно исправлять положение и нанимать профессиональных аниматоров.

В личном блоге телеведущая опубликовала видео, в котором спросила у Платона — верит ли он в сказочного персонажа, который дарит подарки детям на Новый год. Но, оказалось, что нет. Мальчик обнаружил свой сюрприз раньше срока, так как мама его недостаточно хорошо спрятала.

«Платон в этом году впервые усомнился в существовании Деда Мороза. Но как же хочется продлить новогоднее чудо: Дед Мороз со Снегурочкой, конфеты и мандарины!» - рассказала Ксения.

Чтобы развеять сомнения ребенка, журналистка пригласила актера, который сыграл доброго волшебника. Собчак призналась — она сама поверила в то, что он настоящий.

Напомним, что Платон — единственный сын телеведущей. Он родился, пока она была в браке с Максимом Виторганом.

Ранее Ксении Собчак предсказали развод и третьего мужа.