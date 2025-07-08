Никита Пресняков пожаловался, что его не пригласили на съемки российского шоу. Музыкант сообщил об инциденте в соцсети.

Совсем скоро на российском ТВ состоится премьера шоу «Выживалити. Наследники». По сценарию, дети артистов будут вынуждены выживать на острове, проходить испытания и бороться за денежный приз. В проекте приняли участие сын Николая Валуева, сын Децла, дочь Глюкозы и многие другие. Пресняков намекнул, что тоже хотел бы сняться в шоу, однако его не позвали.

«Эх, не позвали на тусовку», — написал Никита.

Напомним, музыкант уже несколько лет не проживает в России. Вместе с избранницей он улетел в США, где заново строит карьеру. Там Пресняков создал группу, с которой осенью отправится на гастроли.

Ранее Владимир Пресняков рассказал о встречах с уехавшим из РФ сыном Никитой в Испании. По словам певца, несмотря на отъезд, он поддерживает отношения с наследником. Подробности читайте в этой новости.

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