Сын художника Никаса Сафронова Ландин решил переехать из Европы в Россию

Художник Никас Сафронов сообщил, что его сын Ландин, который живет в Европе, решил переехать в Россию. По его словам, молодой человек планирует поступать в московский ВУЗ. Подробности выяснил сайт Kp.ru.

Ландин появился на свет, когда у Сафронова был непродолжительный роман с немкой по имени Катрин. С рождения он жил в Австралии вместе с мамой, но, когда вырос, перебрался в Австрию. Теперь же парень захотел быть ближе с отцом.

«Мне радостно, что он тянется к своим корням. Я на его переезде в Россию не настаивал. Он – взрослый парень и сам должен принимать решение», - поделился Никас.

К слову, в России у Ландина есть знакомая девушка. Пока речи о романтических чувствах не идет, так как они просто переписываются. Но художник хочет, чтобы сын нашел себе русскую невесту.

«Ландин давно не был в России: года четыре точно. Сейчас он приедет и выяснит, как можно реализовать себя здесь, в Москве. Мой сын –профессиональный фотограф, у него прекрасные фотопортреты, пейзажи. Поэтому, думаю, проблем с работой у него не будет», - рассказал Никас.

Первое время звездный отец планирует поддерживать сына финансово, но потом Ландин будет строить жизнь в России сам.

Ранее 68-летний Никас Сафронов признался, что собирается стать отцом в седьмой раз.