Сын хранит молчание, а внучка ответила: Маруся Зайцева отреагировала на завещание незваного наследника

Внучка модельера Вячеслава Зайцева отреагировала на предъявленное в ток-шоу завещание в пользу незваного наследника. Напомним, неожиданно выяснилось, что кутюрье решил отдать имущество чужому человеку – экс-модели собственного Дома моды Эдуарду Кривенко. Речь идет о двух домах в Каблуково и квартире в Париже.

Сын модельера Егор хранит молчание и не реагирует на скандальные заявления. Внучка Маруся все же решила ответить. По ее мнению, ток-шоу – не более, чем спектакль, разыгранный ради рейтингов.

«Его заявления не соответствуют действительности. Фантазии заигравшихся - на их совести, а для всего остального есть юристы», - опровергла она слова Кривенко в разговоре с kp.ru.

Выяснилась еще одна важная деталь: Кривенко оказался в розыске у судебных приставов. На нем висит 72 неоплаченных счета на сумму около 120 тыс. рублей.

Ранее Кривенко попадал в скандалы – он известен как опытный ньюсмейкер. В 2020 году модель обвиняли в попытке изнасилования.

Напомним, Зайцев скончался 30 апреля. Его похоронили в подмосковном Щелкове. Перед этим тело направляли в судебный морг: у врачей были сомнения, что он умер естественной смертью. В последнее время за знаменитостью ухаживали посторонние люди.