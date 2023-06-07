Объявившийся наследник Вячеслава Зайцева модель Эдуард Кривенко оказался в розыске

Несколько дней назад общественность потрясла новость о появлении нового наследника Вячеслава Зайцева. Фаворит кутюрье Эдуард Кривенко заявил, что провел с модельером последние годы его жизни, и сейчас у него на руках есть его подлинное завещание. В эфире программы «МАЛАХОВ» модель дал понять, что собирается судиться с Егором Зайцевым и требовать не только имущество дизайнера, которое по праву принадлежит ему, но и его перезахоронения.

После выхода выпуска в эфир в Сети начались бурные обсуждения дележки наследства. Узнал о заявлении Кривенко и экс-директор Дома моды Зайцева Николай Головин. По его словам, манекенщику не стоит верить, так как вся передача была сделана для рейтингов, а сам Эдуард просто жаждет славы. Николай отметил, что модель действительно много времени проводит с кутюрье, но у него было плохо любимчиков, поэтому не стоит ожидать, что хоть на одного из них он решился переписать все состояние.

Также Головин опроверг слова «наследника» о том, что Вячеслав Михайлович был немощным и не мог самостоятельно справиться даже со своими потребностями. «Вообще-то в 2013 году, о котором он говорит, Вячеслав Михайлович еще вовсю на подиуме танцевал. Я делал ему юбилей в «Лужниках», и он прекрасно себя чувствовал. Так что его аргументы меня не убедили», - поделился собеседник издания kp.ru.

К слову, сам Эдуард – довольно неоднозначная фигура. Зачастую в СМИ его имя попадало всегда только в скандальную хронику. Кроме того, выяснилось, что модель уже долгое время находится в розыске у судебных приставов. Известно, что у Кривенко непогашенные долги на общую сумму в 120 тысяч рублей. В них входят неоплаченные штрафы ГИБДД, административные нарушения, исполнительские сборы.

Напомним, что Вячеслав Зайцев скончался в конце апреля. У него открылось желудочное кровотечение, которое уже не удалось остановить даже в больнице. Несмотря на то, что кутюрье долго болел, его смерть стала потрясением для его близких и родных. Недавно, вспоминая художника, Татьяна Михалкова рассказала о его «непростом пути» к славе и признанию народа и мира моды.