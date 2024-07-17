Сын известного чиновника: раскрыта личность мужа 21-летней внучки Михалкова

Раскрыта личность мужа 21-летней внучки режиссера Никиты Михалкова. Журналисты выяснили, что Наталья стала женой 24-летнего предпринимателя Артема Степаненко – сына известного чиновника Дмитрия Степаненко. Об этом сообщает Super.

По данным СМИ, родитель избранника звездной наследницы занимает должность замруководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Сам Артем окончил МГИМО, после чего открыл бизнес. Предположительно, он владеет производством по пошиву военной формы. Также в социальных сетях молодого человека есть фото, на котором похожий на него юноша марширует со Знаменем Победы в составе знаменной группы 154-го отдельного Преображенского полка.

Отметим, что сама Наталья не спешит делиться подробностями личной жизни. О ее свадьбе стало известно лишь спустя примерно месяц после торжества. Внучка Михалкова опубликовала в Сети кадры с супругом, на которых даже не показала его лица.

Судя по личному блогу Натальи, сейчас она находится вместе с мужем за границей, где они проводят медовый месяц.

Ранее сын певицы Валерии Артемий показал фото с тайной свадьбы в Швейцарии.