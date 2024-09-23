Сын Ирины Дубцовой подарил возлюбленной Тоне Худяковой кольцо за 1,3 млн рублей

Сын певицы Ирины Дубцовой Артем сделал щедрый подарок своей возлюбленной Тоне Худяковой. Артем купил для девушки кольцо от известного бренда за 1,3 млн рублей.

В личном блоге Тоня похвасталась сюрпризом 18-летнего избранника. Она отметила день рождения и получила от Артема дорогостоящее украшение в виде закрученного гвоздя. Кольцо выполнено из розового золота и имеет несколько бриллиантов.

Ирина Дубцова делилась, что не помогает сыну с деньгами. По ее словам, молодой человек уже зарабатывает сам себе на жизнь. Артем занимается детейлингом – уходом за автомобилями. Это приносит ему хороший доход. Так, недавно он приобрел себе машину марки BMW, стоимость которой – 20 млн рублей.

Звездная мама Артема рассказывала, что он очень хорошо разбирается в авто. К тому же, как утверждала Ирина, он силен в маркетинговых делах, и это помогает ему развивать бизнес.

Напомним, что о романе сына Дубцовой и Худяковой стало известно в этом году. Официальных заявлений молодые люди не делали, но регулярно публиковали совместные снимки. Подтвердила их отношения сама Ирина.

Ранее Ирина Дубцова высказалась о романе 18-летнего сына Артема.