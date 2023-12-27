Сын Ильи Авербуха готовится к переезду из России вместе с невестой

19-летний сын хореографа Ильи Авербуха сообщил, что, возможно, через пару лет окончательно уедет из России вместе со своей возлюбленной. Мартин не исключает, что будет строить карьеру именно за границей, так как он учится на факультете международных отношений.

Недавно наследник постановщика вышел в свет вместе со своей девушкой Софьей и поделился с журналистами планами на будущее. Он признался, что жениться пока не готов, так как в приоритете стоит учеба, но о совместной жизни с невестой он уже думает. Так, они планируют после окончания университета уехать жить в Испанию или в Париж. При этом Мартин не исключает, что они могут остаться и на Родине.

«Главное, мы вместе. Сейчас нам надо выучиться, получить дипломы и, возможно, куда-то переехать или же остаться в России, здесь искать работу», - поделился сын Авербуха с mk.ru.

К слову, со своей возлюбленной Мартин познакомился в университете, они вместе учатся. Молодые люди признались, что счастливы вместе, а разногласия у них возникают только по поводу того, как проводить свободное время, ведь бойфренд Софьи занимается киберспортом и много сидит за компьютером.

Авербух, как оказалось, тоже довольно быстро принял невестку. Девушка рассказала, что первое время стеснялась, по потом им удалось найти общий язык. Сейчас возлюбленные живут вместе на съемной квартире и стараются не зависеть от родственников.

Ранее стало известно, что Илья Авербух заработал на ледовых шоу более полумиллиарда рублей.