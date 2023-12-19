Фигурист Илья Авербух заработал на ледовых шоу более полумиллиарда рублей, об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Илья Авербух является учредителем компании ООО «ММГ Скейтинг» - организации, занимающейся деятельностью в области спорта, а также организацией ледовых шоу.

Уточняется, что выручка компании за 2022 год составила 691 миллион рублей, при этом чистая прибыль составила всего 35 миллионов рублей.

Журналисты заметили, что у организации Авербуха нет просроченных счетов по налогам. Однако в сентябре завершились судебные разбирательства из-за неуплаты за услуги связи - с компании фигуриста взыскали 108 тысяч рублей задолженности.

Напомним, Илья Авербух организовывает различные шоу на льду с участием лучших российских фигуристов. Так, в его постановках принимают участие Александр Плющенко, Александра Трусова, Татьяна Навка, Анна Щербакова и многие другие.

Ранее мы писали о том, что перенесший ампутации Роман Костомаров рассказал, как его дети реагируют на протезы.