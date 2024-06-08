Сын Игоря Талькова высказался о результатах расследования убийства отца

Сын Игоря Талькова назвал обвиняемого в убийстве его отца Шляфмана жертвой. Об этом сообщает NEWS.ru.

8 июня стало известно, что расследование дела об убийстве музыканта Игоря Талькова завершено. Следственный комитет назвал главным подозреваемым концертного директора певца — Валерия Шляфмана. Согласно версии следователей, он смертельно ранил Талькова при попытке застрелить охранника певицы Азизы Игоря Малахова.

Сын Игоря Талькова заявил, что считает всех подозреваемых в деле жертвами.

«Мое мнение — все участники, фигурирующие в этом деле, в этой потасовке — Шляфман, Игорь Малахов, Азиза — все жертвы. Я кого-то лично знаю — Азизу, кого-то достаточно знаю», — рассказал он.

Игорь Тальков-младший заявил, что Шляфман никогда не прятался от правосудия.

«Шляфман был лучшим директором у отца, то, что он в Израиль собирался, я даже знал», — добавил он.

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