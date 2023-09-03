На прошлой неделе на 90-м году жизни скончался народный артист РСФСР Глеб Анатольевич Панфилов. Он ушел из жизни спустя семь месяцев после смерти своей супруги — актрисы Инны Чуриковой. Сын звездных родителей дал комментарии.

Смерть Чуриковой была для Панфилова огромным ударом, и он с трудом жил с этой потерей. Он старался заполнить свою жизнь работой и расписывал свой график на максимум, чтобы смягчить свою душевную боль и отвлечься от горя. Пара прожила вместе более 50 лет, и смерть жены стала для режиссера настоящим испытанием.

Их сын Иван считает, что сейчас родители вместе и радуются друг другу. Они обрели покой, рассказал он в программе «Ты не поверишь» на НТВ.

Напомним, что Глеб Анатольевич скончался от повторного инсульта. Еще в мае режиссера доставили в больницу после геморрагического инсульта, а также были поставлены диагнозы инфаркт, тромбоцитоз и пневмония. В институте Склифосовского ему потребовалась искусственная вентиляция легких, а впоследствии у него развился левосторонний гемипарез, и он потерял частично двигательные функции одной стороны тела.

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