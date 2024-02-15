Сын Газманова встал на защиту отца после обвинений Цыгановой в лицемерии и предательстве

Певец Родион Газманов раскритиковал коллегу Викторию Цыганову, которая обвинила его отца в лицемерии. По мнению молодого артиста, у вокалистки есть внутренние проблемы, раз она позволяет себе осуждать Олега Михайловича.

В новом интервью звездный наследник решил прокомментировать заявление Цыгановой и сообщил, что не считает отца виноватым. Напомним, что исполнительнице не понравилось то, что Газманов-старший не стал отстаивать свою политическую позицию в Дубае. По мнению Родиона, его отец и не обязан каждому разъяснять свои взгляды и «список добрых дел».

Также певец объяснил, почему Виктория могла так резко высказаться в адрес Олега Михайловича. Он предположил, что у нее могут быть внутренние проблемы, так как в принципе говорить о непатриотичности артиста – глупо.

«Почему она позволила себе подобные высказывания, тем более критику, вопрос к ней. Но упрекнуть Олега Газманова в непатриотичности может только круглый идиот», - поделился своим мнением Родион в проекте «Так сказать» издания «Абзац».

Ранее Родион Газманов высказался о творчестве и позиции Аллы Пугачевой.