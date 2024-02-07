«Не спрятаться»: Дмитрий Исхаков скучает по бывшей жене Полине Гагариной

«Ну, просто не спрятаться», – подписал кадр Исхаков.

Напомним, что Дмитрий Исхаков женился на Полине Гагариной в 2014 году. Спустя шесть лет пара рассталась, а сам фотограф всячески препятствовал времяпрепровождению их общей дочери с новым бойфрендом артистки, а также поездкам ребенка за границу. Тем не менее спустя время экс-супруги смогли мирно урегулировать этот вопрос.

В интервью мужчина признавался, что сейчас они с бывшей женой находятся в дружеских отношениях, а «страсти улеглись». Кроме того, он прекрасно общается со своей дочерью и стремится как можно больше времени проводить с ней. Дмитрий отмечает, что они любят гулять, ходить в театр, танцевать, петь и играть вместе.

Что именно происходит в личной жизни фотографа сейчас неизвестно. Ранее мы писали о том, что Исхаков на одном из мероприятий был запечатлен с загадочной спутницей. Оказалось, что возможной избранницей экс-мужа Гагариной является ведущая Ольга Ярошевская. Исхаков активно лайкает ее фотографии в соцсетях.