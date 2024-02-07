«Не спрятаться»: Дмитрий Исхаков скучает по бывшей жене Полине Гагариной
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Бывший муж певицы Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков опубликовал в соцсетях фото с блондинкой. Мужчина позировал на фоне афиши, на которой была изображена его экс-супруга.
Пользователи Сети уверены, что фотограф никак не может забыть бывшую избранницу и смириться с тем, что она уже счастлива в новых отношениях. Дмитрий периодически упоминает Полину в интервью и публикациях, а на днях поделился снимком, на котором он запечатлен на фоне ее афиши концерта. Мужчина не просто снялся с изображением артистки, но и отметил ее на фото, чтобы она не пропустила это.
«Ну, просто не спрятаться», – подписал кадр Исхаков.
Напомним, что Дмитрий Исхаков женился на Полине Гагариной в 2014 году. Спустя шесть лет пара рассталась, а сам фотограф всячески препятствовал времяпрепровождению их общей дочери с новым бойфрендом артистки, а также поездкам ребенка за границу. Тем не менее спустя время экс-супруги смогли мирно урегулировать этот вопрос.
В интервью мужчина признавался, что сейчас они с бывшей женой находятся в дружеских отношениях, а «страсти улеглись». Кроме того, он прекрасно общается со своей дочерью и стремится как можно больше времени проводить с ней. Дмитрий отмечает, что они любят гулять, ходить в театр, танцевать, петь и играть вместе.
Что именно происходит в личной жизни фотографа сейчас неизвестно. Ранее мы писали о том, что Исхаков на одном из мероприятий был запечатлен с загадочной спутницей. Оказалось, что возможной избранницей экс-мужа Гагариной является ведущая Ольга Ярошевская. Исхаков активно лайкает ее фотографии в соцсетях.