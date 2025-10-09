76-летний бас-гитарист группы Kiss Джин Симмонс попал в ДТП. Об этом сообщает NBC News.

Бас-гитарист группы Kiss Джин Симмонс попал в ДТП в городе Малибу, штат Калифорния 7 октября. Известно, что музыкант потерял сознание, находясь за рулем машины. Из-за этого Симмонс врезался в припаркованный на обочине автомобиль.

Скорую и полицию на место происшествия вызвал один из прохожих. Музыканта госпитализировали с места ДТП, однако уже 8 октября он успокоил фанатов и заявил, что его здоровью ничего не угрожает.

«Спасибо всем за добрые пожелания. Со мной все в полном порядке», — рассказал он.

Жена Симмонса Шэннон Твид сообщила, что музыкант в настоящее время восстанавливается дома.

