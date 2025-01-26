Сын Евгения Плющенко выиграл соревнования, на которых не было других участников. Об этом сообщает РИА Новости.

Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской Гном Гномыч принял участие в соревнованиях Московской области по фигурному катанию в Красногорске. Спортсмен единственным выступал по первому спортивному разряду у юношей. Конкурентов у него не было.

Сообщается, что Плющенко-младший набрал 160,69 балла за короткую и произвольную программы (54,05+106,64) и занял первое место.

Напомним, Гном Гномычу в этом году исполнилось 12 лет. Сын именитого фигуриста занимается спортом с малых лет. Плющенко и Рудковская также воспитывают 4-летнего сына Арсения. Его родители тоже научили кататься на коньках.

Ранее мы писали о том, что сын Яны Рудковской работает без выходных ради покупки машины.