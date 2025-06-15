Сын Эвелины Бледанс оказался в эпицентре ирано-израильского конфликта

Сын Бледанс оказался в эпицентре ирано-израильского конфликта. Подробности приводит mk.ru.

Телеведущая раскрыла, что ее 30-летний сын, проживающий в Израиле, отказался возвращаться в Россию.

Артистка не стала скрывать, что переживает за своего наследника. Оказалось, что Николая могут в любой момент призвать: он проходил службу в израильской армии, но сейчас находится в резерве.

Эвелина поддерживает связь с сыном и находится в курсе всех событий. По словам артистки, она надеется на мирное решение вопроса.

«Не могу найти себе места, но ничего поделать не могу. Я не раз предлагала сыну вернуться в Россию, но он не хочет. Коля привык жить в Израиле. Говорит, что будет оставаться там, что бы ни происходило. Мы на связи... Все это очень страшно. Я очень надеюсь, что политикам удастся решить этот вопрос… Но никто не знает, что будет дальше… Нам остается только молиться», — поделилась телеведущая.

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