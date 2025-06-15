«Полетела по делам в Хайфу»: Аскольд Запашный рассказал о ситуации с женой, застрявшей в Израиле

Аскольд Запашный сообщил, что его жена ищет возможность улететь из Израиля в Россию. Подробности приводит РИА Новости.

Народный артист России раскрыл, что на данный момент его супруга Элен находится в Израиле. По словам дрессировщика, она планирует вернуться в РФ, как только появится возможность. Эдгар заверил, что на данный момент Эллен находится безопасности.

«Она полетела по делам в Хайфу, сейчас ищем возможность, чтобы она могла улететь обратно», — раскрыл Запашный.

Кроме того, Эллен показала расположенные в домах бомбоубежища, в которых местные жители прячутся в случае военных действий. Они выглядит как обычные жилые комнаты, но с толстыми стенами и дверьми, а окна там закрываются металлическими засовами. В таких помещениях израильтяне укрываются от ракетных атак. Минувшую ночь супруга дрессировщика решила провести именно там.

Ранее мы писали о том, что актер Никита Кологривый находится в числе эвакуированных из Ирана россиян.

Также сообщалось, что Режиссер Федор Бондарчук прибыл в Москву после эвакуации из Ирана.