Приемный сын Джигарханяна снял квартиру в Москве и ухаживает за могилой отца

Приемного сына актера Армена Джигарханяна Степана заметили в кафе на Тверской улице в Москве. 57-летний мужчина снял квартиру в Москве и ухаживает за могилой отца.

Об этом узнал сайт mk.ru.

Степан Джиагрханян не изменился с момента последнего визита в Россию: дома в Лос-Анджелесе он поддерживает фигуру, купаясь в бассейне. Мужчина был в обтягивающей майке, джинсах и сером пиджаке.

В столице у него нет своего жилья – он снял квартиру в центре. Джигарханян и его мать ухаживают за могилой отца, умершего в 2020 году. Захоронение находится на Ваганьковском кладбище.

«Мы делаем это с мамой по очереди: то она, то я», - рассказал собеседник и добавил, что театр тоже принимает участие.

Ранее сообщалось, что мать Степана Татьяна Власова владеет половиной квартиры актера рядом с Новым Арбатом. Другая половина находится в собственности бизнесмена. Власова пожаловалась, что вынуждена полностью оплачивать коммунальные услуги. Второй владелец сообщил, что согласно устной договоренности, он не будет продавать долю или сдавать в аренду. По его мнению, платежи должен делать тот, кто пользуется коммунальными услугами.