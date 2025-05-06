Сын дизайнера Ульяны Сергеенко Александр женится на 20-летней девушке Анисье

Сын российского дизайнера Ульяны Сергеенко Александр женится. Его девушка Анисья продемонстрировала поклонникам помолвочное кольцо.

Предложение наследник популярного модельера сделал тайно и не стал афишировать это событие. Поэтому не исключено, что, если бы Анисья не засветила на одном из снимков кольцо, поклонники не узнали бы о помолвке вовсе. Никаких комментариев влюбленные по этому поводу пока не давали.

Отметим, что невестой Александра является 20-летняя девушка из благополучной семьи. Ее мама врач, а отец бизнесмен. Детство она провела между Парижем и Швейцарией. Также она является выпускницей престижной школы Institut Le Rosey. У нее диплом с отличием.

Год назад Анисья переехала в Москву и поступила в медицинский вуз, так как захотела продолжить дело матери. Однако неизвестно, как жизнь ее свела с сыном Сергеенко. О романе молодых людей заговорили в прошлом году, когда они вместе появились на мероприятии фонда «Обнаженные сердца».

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