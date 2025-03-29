«Будешь моей на всю жизнь?»: Алексей Столяров сделал предложение руки и сердца чемпионке по бальным танцам

Алексей Столяров сделал предложение своей возлюбленной.

После развода с Ксенией Шойгу блогер начал встречаться с чемпионкой по бальным танцам Верой Бондаревой. Алексей не стал скрывать отношения с новой возлюбленной и практически сразу признался в том, он нашел девушку, которая делает его по-настоящему счастливым.

А уже накануне появились новости о том, что Алексей сделал предложение руки и сердца своей девушке, устроив сюрприз на московском стадионе «Динамо». Девушка сначала ничего не подозревала. Однако затем на стадионе появилась певица Мари Краймбрери, которая вживую исполнила свою сольную песню о любви «Все на своих местах».

Затем на большом экране появилась надпись: «Вера, я тебя очень люблю», а Алексей встал перед девушкой на колено и попросил выйти замуж: «Ты будешь моей на всю жизнь?». Кольцо было создано по специальному заказу: блогер вдохновился помолвочным украшением принцессы Дианы с крупным сапфиром и россыпью бриллиантов. Девушка не смогла сдержать эмоций и сразу же согласилась.

Столяров не стал скрывать, что в такой ответственный момент переживал, так как ему было важно, чтобы запланированное не сорвалось.

Ранее мы писали о том, что Алексей Столяров обратился к дочери Сергея Шойгу в день рождения их ребенка.