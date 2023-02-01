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18:34, 01 февраля 2023
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Сын Бориса Щербакова раскрыл, какие два заболевания привели к госпитализации актера

Сын Бориса Щербакова назвал причины госпитализации 73-летнего актера.

Сын Бориса Щербакова раскрыл, какие два заболевания привели к госпитализации актера

Фото: Владимир Андреев/ Starface.ru

Сын актера Бориса Щербакова Василий рассказал, какие две болезни стали причиной госпитализации артиста в московскую больницу. По его словам, это не грипп и не COVID-19 – тесты на данные вирусы показали отрицательный результат.

«Скорее всего, ОРВИ и некоторые осложнения по кардиологии, поэтому его отвезли на обследование в кардиологическое отделение», - сообщил Василий Щербаков.

Он поделился подробностями госпитализации с Telegram-каналом Shot. Сыну Щербакова известно, что отец должен был утром ехать в Санкт-Петербург на спектакль, но в итоге почувствовал недомогание и вызвал врачей.

В итоге спектакль отменили. Завтрашнюю постановку с участием Щербакова заменили на комедию с актрисой Марией Ароновой.

Ранее директор театра, где должен был выступать Щербаков, рассказала о его госпитализации.

Источник фото:Владимир Андреев/ Starface.ru
Источник:Telegram-канал Shot
Теги:
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