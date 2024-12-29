Сын Бориса Щербакова раскрыл детали восстановления актера после госпитализации. Об этом сообщает aif.ru.

В начале недели Бориса Щербакова выписали из больницы после длительного лечения. Напомним, артист упал на лестничной клетке своего дома лицом вниз. При госпитализации у него диагностировали перелом лицевой кости.

Как рассказал сын артиста, сейчас Щербаков восстанавливается дома. Спицу, которую врачи установили в скуловую кость, уже убрали.

«Остался маленький косметический шов, который должен зажить. То есть, скула срослась. Лечение закончилось, в больницу возвращаться не надо. Шов совсем небольшой. Но пока есть синяки. Это проходит долго, к сожалению. Уход прописали врачи, соблюдаем», — объяснил он.

Ранее мы писали о том, что Анастасия Волочкова «разнесла» посетителей и артистов Большого театра.