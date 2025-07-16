Сын Бориса Немцова развелся с женой, родившей от него ребенка, после 7 лет брака

Сын Бориса Немцова Антон объявил о разводе с женой после 7 лет брака. Он признался, что больше не испытывает чувств к супруге, поэтому они приняли решение расстаться.

29-летний Немцов сделал заявление о разрыве с Анной в социальных сетях. Он дал понять, что никаких скандалов не будет, так как они расстались с уважением друг к другу. Кроме того, у них есть общий сын Борис, которого они будут продолжать воспитывать вместе.

«Мы с Аней расстались. Мы оба — достойные, честные люди и очень любим нашего сына Бориса. Он у нас восхитительный парень — плод нашей любви. Но, к сожалению, любовь прошла, поэтому мы расстаемся», - поделился Антон.

Сын Бориса Немцова также подчеркнул, что не собирается давать комментарии по поводу развода с женой.

Напомним, что свадьба Антона и Анны состоялась в 2018 году после всего полугода общения. Они познакомились в соцсетях и сразу поняли, что хотят быть вместе. Спустя год после бракосочетания Анны родила сына. Мальчика назвали в честь дедушки Борисом.

Ранее Анна Уколова подала на развод с мужем после 24 лет совместной жизни.