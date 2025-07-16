Анна Уколова ушла от мужа и подала на развод после 24 лет совместной жизни. Об этом сообщает StarHit.

Актриса познакомилась с бизнесменом Сергеем Пугачевым в 2000-м году в столичном клубе. Уколова признавалась, что никогда не хотела замуж, но бизнесмен изменил ее взгляды на жизнь. Она родила от него сына и мечтала вместе состариться. Однако в 2023-м году брак дал трещину, и Анна подала на развод. Тогда паре дважды давали месяц на примирение, и в итоге актриса забрала заявление. Но, как утверждает источник, вскоре Уколова вновь отнесла иск в мировой суд и добилась расторжения брака. Свой 47-й день рождения она отмечала в одиночестве.

По информации источника, между экс-супругами не возникло разногласий по поводу раздела имущества и проживания сына: ребенок остался с матерью, а отец продолжает принимать активное участие в его воспитании.

Что стало причиной расставания — неизвестно. Сама Анна не комментировала развод.

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