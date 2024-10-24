Сын больше не помогает? Матери Моргенштерна* нечем закрывать миллионные долги в России

Мама рэпера Моргенштерна*(признан иноагентом на территории РФ) не смогла погасить долг в размере трех миллионов рублей в России. Приставы не взыскивают с нее средства, так как их просто нет. Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, еще 26 лет назад женщина открыла фирму в Уфе, а в 2015 году она столкнулась с первыми проблемами. На нее подали в суд за неуплату аренды. Суд обязал Марину Моргенштерн выплатить 3 миллиона 74 тысячи 540 рублей. Однако потом сумма выросла до 3 миллионов 182 тысяч 693 рублей.

Долг не погашен до сих пор. Дело в том, что у Марины не было имущества, которое бы могло пойти в счет долга. А в 2021 году приставы и вовсе потеряли ее, им не удавалось установить ее местоположение.

Напомним, что мама рэпера вышла замуж и переехала в Испанию, позабыв про долг в России. К слову, раньше она признавалась, что сын дает ей очень много денег. Почему Моргенштерн* не выделил три миллиона рублей на погашение долга матери – неизвестно.

Ранее бывшая жена Моргенштерна* кардинально сменила образ.

*(Признан иноагентом на территории РФ)