Экс-жена Моргенштерна* кардинально сменила образ: отрезала волосы на краю яхты

Бывшая жена рэпера Моргенштерна*(признан иноагентом на территории РФ) Дилара решила кардинально сменить образ. Блогерша отрезала длинные волосы, стоя на краю яхты.

В личном блоге экс-супруга исполнителя песни Cadillac опубликовала ролик, в котором была в вечернем платье на водном транспорте. В какой-то момент она распустила волосы, а затем ножницами отрезала пряди, сделав себе каре. Волосы она развеяла по ветру.

«Говорят, волосы хранят память. Отрезаю волосы, и вместе с ними старые привычки, ненужных людей», - заявила Дилара.

Недавно блогерша публично выяснила отношения с бывшим мужем. Несмотря на то, что развод состоялся уже давно, правду об их романе поклонники узнали лишь сейчас. Дилара рассказала, что терпела измены и унижения со стороны Моргенштерна*. А также, по ее словам, уже после расставания он пытался все равно вмешиваться в ее жизнь и портить репутацию.

Сам рэпер признался, что был психически болен. Он заявил о депрессии и зависимости, а после извинился перед всеми, кого обидел. В том числе перед экс-женой, но она его не простила.

Ранее продюсер Павел Рудченко раскритиковал запевшую экс-жену Моргенштерна*.

*(Признан иноагентом на территории РФ)