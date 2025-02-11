Сын Белоголовцева рассказал о состоянии артиста после новостей об инсульте и параличе

Сын телеведущего Сергея Белоголовцева рассказал о его состоянии после новостей об инсульте. Александр в беседе с 360.ru, дал понять, что все хорошо.

«Прекрасно себя чувствует, не переживайте. Хорошего дня, до свидания», — высказался он и завершил беседу.

Наследник знаменитости не стал подтверждать или опровергать сообщения об отмене участия Сергея в спектаклях из-за состояния здоровья.

Напомним, что Telegram-канал Mash сообщал о проблемах у Белоголовцева. По информации журналистов, мужчина после перенесенного инсульта передвигается на инвалидной коляске и не сможет выйти на сцену в ближайшее время.

Проблемы со здоровьем начались у артиста в конце 2024 года. Тогда он попал в больницу с острым аппендицитом. Директор телеведущего рассказывала, что серьезной угрозы нет.

Ранее мы писали о том, что актриса Екатерина Васильева опровергла новости о проблемах со здоровьем. Журналисты писали, что звезде фильма «Чародеи» стало плохо у себя дома — прибывшим медикам она пожаловалась на боли в животе.