Актриса Екатерина Васильева опровергла новости о проблемах со здоровьем. Об этом сообщает NEWS.ru.

Сегодня утром СМИ сообщили о том, что актрисе Екатерине Васильевой понадобилась медицинская помощь. Журналисты писали, что звезде фильма «Чародеи» стало плохо у себя дома — прибывшим медикам она пожаловалась на боли в животе. После осмотра у актрисы выявили обострение панкреатита.

Спустя некоторое время Васильева рассказала журналистам, что новости о ее здоровье не соответствуют действительности. Она также пожаловалась на представителей прессы, которые начали донимать ее звонками.

«Да глупости какие-то, бред какой-то. Мало того, что бред, да еще звоните в такую рань, разбудили. Я очень злая. Сил моих нет. Третий звонок уже. Ну как так? Вам лишь бы что-нибудь солененькое», — заявила она.

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