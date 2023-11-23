Сын Бари Алибасова заявил, что не знал об опухоли у отца

Известный продюсер Бари Алибасов не рассказывал своим родственникам об обнаруженной у него опухоли. Об этом Kp.ru заявил сын продюсера Бари Алибасов-младший.

«Мне с самого утра позвонили человек 20 с этой информацией. Я сразу побежал к отцу. Там у меня произошло знакомство с отцовской опухолью», - рассказал сын продюсера.

Бари Алибасов-младший также отметил, что звездный родитель на фоне последних новостей решил завести собаку, которой дал ироничную кличку - Опухоль.

Помимо этого, он уточнил, что отец не разрешал своему врачу делиться информацией о его проблемах со здоровьем. Из-за этого на протяжении последних трех месяцев у сына продюсера, как и у других родственников, отсутствовала информация о каких-либо болезнях.

Ранее Бари Алибасов прокомментировал распространившуюся в СМИ информацию о наличии опухоли. Так, продюсер решил уклониться от ответа о кисте в интимном месте, однако уточнил, что чувствует себя прекрасно.

Тем не менее, по слухам, Алибасов в ближайшее время будет вынужден перенести срочную операцию из-за сантиметровой кисты в репродуктивной системе. При этом известно, что найденная у него опухоль не злокачественная.