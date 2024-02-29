Сын Бари Алибасова раскрыл диагноз и дату выписки отца из больницы

Сын продюсера Бари Алибасова рассказал, что его отца выпишут из больницы уже 1 марта. На данный момент его состояние стабильно. По словам звездного наследника, он не терял память и способность передвигаться.

В конце февраля Бари Каримович был госпитализирован после того, как у него резко подскочило давление. Его новая жена вызвала бригаду скорой помощи, и врачи увезли его в медицинское учреждение. Некоторые СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщали, что продюсера разбил инсульт, из-за чего у него нарушились когнитивные способности, а также парализовало часть тела. Алибасов-младший это опроверг.

«Он может двигаться, не парализован, говорит, узнает», - заявил он сайту Kp.ru.

Также сын музыканта озвучил его диагноз. По его словам, у Бари Каримовича был «неподтвержденный инсульт». Это означает, что благодаря оперативной реакции жены продюсера удалось вовремя помочь пациенту.

Вероятно, домой Алибасов поедет уже 1 марта. На выписку готовятся приехать телевизионщики. Не исключено, что больницу музыкант покинет на инвалидной коляске.

Ранее сын Бари Алибасова назвал причиной болезни отца высокую половую активность.