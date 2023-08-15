Сын Бари Алибасова не вернул отнятый судом дом и может лишиться автомобиля

Сын продюсера Бари Алибасова попросил суд снять арест с машины «Пежо 607». Автомобиль был арестован за долг перед банком.

Подробности сообщает Пятый канал.

По информации издания, в конце августа состоится судебное заседание по вопросу снятия ареста с машины.

«Алибасов просит снять арест с автомобиля «Пежо 607» по гражданскому иску «Юникредитбанк», так как долг погашен», - сообщил источник.

Иск на Алибасова-младшего был подан десять лет назад. Банк требовал суд взыскать долг по кредиту.

Тем временем у Алибасова-старшего тоже не все хорошо – после отравления жидкостью для прочистки труб в 2019 году его состояние снова ухудшилось. У продюсера продолжает сужаться пищевод, есть проблемы с памятью.

Алибасов не может есть обычные стейки – еда не помещается в пищевод и куски застревают. Во время последней гастроскопии врачи использовали детскую трубку – взрослая не помещается в горло.