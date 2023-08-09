Еда не помещается в пищевод, куски лезут обратно: Бари Алибасову стало хуже

Состояние продюсера Бари Алибасова после выпитой в 2019 году жидкости для прочистки труб ухудшилось. Об этом сообщил его сын. По словам родственника, у продюсера продолжает сужаться пищевод.

Подробности узнал сайт mk.ru.

У Алибасова не только «традиционные» проблемы с памятью, говорит сын.

«Есть и другая серьезная проблема: у папы продолжает сужаться пищевод», - поделился он и рассказал, в чем она проявляется.

Сын приобрел на день рождения любимую еду Алибасова – японскую мраморную говядину. Ее стоимость - 15 тыс. рублей. Из этой говядины обычно делают стейки, но семье пришлось переделывать мясо в фарш.

«…Еда не помещается в его пищевод. Начал есть — куски начали застревать в горле и полезли обратно», - говорит Алибасов-младший, пожалевший о дорогой покупке.

Он пояснил, что в пищеводе отца постепенно появляются «небольшие наросты» - они делают орган меньше. Когда Алибасову последний раз проводили гастроскопию, то взрослая трубка не пролезла в горло – врачи воспользовались детской.

По признанию родственника, сейчас Алибасов готов «пить кашку», лишь бы в рот не вставляли различные трубки. Сын выразил обеспокоенность за его состояние.

В июле певец Владимир Политов сообщил, что Алибасову трудно ходить, у него есть проблемы со спиной.