Бари Алибасов-младший станет отцом во второй раз

Сын продюсера Бари Алибасова станет отцом во второй раз. Шоумен заявил, что внук для него – «это праздник».

О грядущем радостном событии в семье Алибасовых сообщил Пятый канал.

Алибасов-младший не комментировал эту информацию. А вот жена Бари Каримовича Елена Калинина рассказала, что ей показывали фотографию с УЗИ.

«Там видно уже: голова, такое все маленькое. Это новая жизнь… Это же замечательно», - сказала она.

Сроки беременности ей неизвестны.

У самого продюсера сейчас идиллия в браке с помощницей. Алибасов-младший утверждает, что у папы «невероятные отношения».

«Я смотрю и завидую. Чтобы в моем браке было столько теплоты и взаимопонимания», — заметил он.

Ранее сообщалось, что фигуристка Юлия Липницкая родила второго ребенка. Отцом оказался ее новый муж – тренер Дмитрий Михайлов.