Сын Анны Седоковой начал подражать Янису Тимме: подробности

Певица Анна Седокова воспитывает семилетнего сына Гектора от бизнесмена Артема Комарова. В последнее время с мальчиком проводил много времени экс-супруг артистки Янис Тимма, покончивший с собой в декабре прошлого года. Ребенок пошел по стопам бывшего отчима и решил заняться баскетболом.

В первом браке у Тиммы и латвийской модели Саны родился сын Кристиан, но в 2019 году супруги развелись, и баскетболист стал гораздо реже видеться и общаться с мальчиком. Когда Седокова стала женой спортсмена, он принял и ее ребенка Гектора.

Сын экс-солистки «ВИА Гра» продолжил общаться с Янисом и после того, как певица объявила о разводе. Анна брала Гектора с собой на баскетбольные матчи Тиммы, и он с удовольствием фотографировался вместе с мальчиком.

По-видимому, бывший муж знаменитости привил любовь ребенку к баскетболу. Анна поделилась в своих социальных сетях видео, в котором Гектор занимается этим видом спорта и причем успешно — мяч постоянно попадает в корзину с его подачи.

«Мои вечера», — подписала видео с тренировки сына исполнительница.

Гектор серьезно переживал смерть Яниса. Мальчик писал, что любит его и назвал Тимму лучшим папой на свете.

Накануне журналист Отар Кушанашвили заявил, что Анна Седокова требует огромные деньги за первое интервью после смерти латвийского баскетболиста.