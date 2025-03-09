«Просит гигантское количество денег»: Анна Седокова готова дать первое интервью после смерти Яниса Тиммы

Отар Кушанашвили раскрыл шокирующую информацию об Анне Седоковой, якобы тяжело переживающей смерть бывшего мужа. Телеведущий заявил, что певица требует огромные деньги за первое интервью после гибели Яниса Тиммы, передает StarHit.

По словам журналиста, от своего директора он узнал, что Анна Седокова готова дать интервью после смерти Яниса Тиммы и запрашивает за него огромные деньги. Отар Кушанашвили отметил, что также может «заработать» перед уходом из профессии.

«Мне сказал Антон Шестак, якобы Анна Седокова просит гигантское количество денег за первое интервью, официальное, после смерти хорошего, но запутавшегося парня Яниса Тиммы. Если это окажется правдой, то, думаю, что когда я буду уходить из профессии, а я наметил себе, что это случится 22 июня 2030 года, а может быть, и в будущем году — все зависит от количества денег, а их нет, то я должен брать по 10 миллионов за интервью», — заявил телеведущий.

Журналист напомнил о своей борьбе с раком и подчеркнул, что учетом этого уже заработал «не меньше» Анны Седоковой.

Напомним, Янис Тимма ушел из жизни в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года, ему было 32 года. После смерти баскетболиста в Сети началась травля Анны Седоковой, с которой он развелся незадолго до случившегося. В окружении спортсмена уверены, что в отношениях с ним певица преследовала лишь меркантильный интерес. Более того, по словам отца и друга Яниса Тиммы, первым делом после его смерти артистка позвонила его маме из корыстных целей.

«В день смерти Яниса Аня позвонила его маме и спросила: „Какой пин-код у карты?“ Вместо того, чтобы предложить помощь, поддержать… Ее интересовало лишь одно. И зачем обманула, что помогла с похоронами и деньгами? Ни рубля не было», — заявлял друг баскетболиста Марк Пугачев.

Ранее мы писали о том, что Анна Седокова записала первую песню после смерти Яниса Тиммы. Артистка заявила, что в тексте композиции «будет ее ответ» в деле о гибели бывшего мужа.