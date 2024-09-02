Сын Андрея Малахова, которого телеведущий не показывает публике, пошел в школу

Сын телеведущего Андрея Малахова пошел в частную школу в Москве. Стоимость обучения там составляет 152 тыс. рублей в месяц.

Об этом сообщает Super.

Издание отмечает, что сыну Малахова, которого ведущий не показывает публике, в ноябре исполнится 7 лет. Журналисты выяснили, в какую школу могли отдать мальчика и сколько стоит обучение там.

Super со ссылкой на источник сообщает, что сын Малахова будет учиться в частной элитной школе. Журналисты издания отправились 2 сентября туда и увидели нарядных Малахова и его жену Наталью Шкулеву. Они общались с родителями, потом прошли внутрь учебного заведения.

Издание отмечает, что школа, где были замечены Малахов и Шкулева – элитное заведение в центре Москвы. Стоимость обучения в 1-6 классах там составляет 152 тыс. рублей.

Школа работает в режиме полупансиона – ребенок может находиться в образовательном учреждении с 9 до 19 часов. В классах обучаются от 12 до 16 детей. В стоимость обучения входят трехразовое питание, кружки и секции, медобслуживание.

Ранее сообщалось, что журналистка Ксения Собчак проводила сына Платона в первый класс и расплакалась на школьной линейке.