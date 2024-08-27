Сын Андрея Макаревича* Иван сыграл в российском фильме о проблемах отцов и детей

Сын музыканта Андрея Макаревича* (признан иноагентом на территории РФ) Иван сыграл главную роль в российском фильме «Мужские правила моего деда». В картине поднимается проблема отцов и детей. Об этом сообщает портал «Кинобизнес».

В фильме говорится о том, как отцы и дети по-разному видят мир. Главная роль досталась звездному наследнику, который с детства снимается в кино, а в последнее время еще и пробует себя в качестве режиссера. Как оказалось, работу в кадре он не бросил, поэтому зрители смогут увидеть его в российском фильме. Иван Макаревич играет сына главного героя, который хочет воспитать его «настоящим мужчиной», поэтому решает выкрасть.

Киноленту планируют показать в 2025 году. В ней примут участие такие актеры, как: Роман Мадянов, Максим Матузный, Агата Муцениеце, Глеб Бочков и Иван Макаревич.

«Это актуальная история на все времена — про битву поколений. Современному зрителю история будет интересна, ведь она про нас и тех, кто нас воспитывал. Я думаю, наш фильм поможет зрителям пересмотреть свои отношения с родителями и собственными детьми», – поделилась Муцениеце.

Ранее мы писали о том, что психолог Роман Цветков в беседе с сайтом «Страсти» высказался об отношениях Андрея Макаревича* с сыном. По его мнению, родственники – совершенно разные люди, именно поэтому звездный наследник не стал покидать Россию, как сделал его отец.

*(Признан иноагентом на территории РФ)