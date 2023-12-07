Сын Андрея Макаревича* исполнил роль в сериале «Слово пацана»

Сын уехавшего из России музыканта Андрея Макаревича* (признан иноагентом на территории РФ) Иван сыграл второстепенного персонажа в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом сообщает News.ru.

По данным источника, в нашумевшем проекте наследник звезды исполнил роль музыканта Джона, который играет в местной группе и оказывает знаки внимания за Ириной, молодому инспектору по делам несовершеннолетних. Уточняется, что роль оказалась эпизодической, однако поклонники Ивана уверены, что его участие в сериале подарит ему популярность и приглашения в новые проекты.

Известно, что Иван Макаревич является старшим сыном музыканта от второго брака с Аллой Голубкиной. Про отношения с отцом Иван предпочитает публично не рассказывать, но признается, что выражает благодарность отцу за моральную и материальную помощь. Наследник проходил обучение в Школе-студии МХАТ, затем в РАТИ и впоследствии сыграл в таких проектах, как «Бой с тенью» и «Иван Грозный».

Ранее актер Иван Охлобыстин заявил, что Андрей Макаревич* причинил ему боль.