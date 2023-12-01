«Чрезвычайно печально»: Охлобыстин рассказал, как его расстроил уехавший из РФ Макаревич*

В 2022 году певец, основатель группы «Машина времени» Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) уехал из России в Израиль. Актер Иван Охлобыстин рассказал об отношении к артисту и его творчеству.

Охлобыстин негативно относится к звездам, покинувшим страну, поскольку уверен, что в большинство из них не сделали ничего полезного для страны. Но творчество некоторых эмигрантов, считает актер, было важным для многих россиян.

«Чрезвычайно печально за Макаревича*, — признался актер в интервью aif.ru. — Мы же им верили, мы же их песни пели. Я сам у пионерского костра пел: «Вот новый поворот…» Это очень болезненно. И человек-то он неплохой…».

Актер вспомнил, что их политические взгляды с рок-музыкантом всегда расходились и были полярными.

Ранее Иван Охлобыстин заявил, что за границей не нужны «мутные песни» Бориса Гребенщикова*. Звезда «Интернов» выразил уважение к новым творческим именам, которые появляются, и считает, что они приносят свежий взгляд на российскую музыкальную сцену.

*(признан иноагентом на территории РФ)