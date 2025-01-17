Иван Краско разрешил сестре ушедшей жены и племяннику жить на своей даче в элитном поселке

Подруга актера Ивана Краско Мариана Саид Шах рассказала о самочувствии знаменитости и подтвердила, что у него подозревают рак. Приятельница считает: ему сейчас как никогда нужно общение с близкими. Актер трепетно относится к детям и даже экс-женам: так, он позволил сестре ушедшей супруги жить на своей даче под Петербургом.

Подробности узнал сайт mk.ru.

Мариана говорит, что «Ивану непросто». Актер проходит обследование, выполняет предписания врачей. Приятельница Краско отмечает: он живет по правилу «Прощай, не ври и не завидуй!». Актер не думает о болячках, старается не унывать.

Саид Шах считает, что Краско сейчас больше всего нужно общение с родными и близкими – он трепетно относится к детям, внукам, экс-женам. В качестве примера такого отношения Мариана привела решение актера разрешить жить на своей даче.

«Да что там говорить! На своей даче в элитном поселке культурной богемы под Санкт-Петербургом он позволил жить сестре своей ушедшей жены и племяннику», - рассказала подруга актера.

Она не скрывает: как только Краско звонят близкие, он «расцветает» и «оживает». Актер говорит: звонки от «любимых девочек» для него – счастье. Мариана уверена, что даже если страшный диагноз подтвердится, Иван сможет побороть болезнь.

Ранее его бывшая жена Наталия Вяль заявила, что у Краско подозревают рак кишечника.