Сын Аллы Пугачевой неожиданно раскричался на людях
Сын певицы Аллы Пугачевой показал накопившиеся эмоции в Юрмале.
Алла Пугачева с Максимом Галкиным* (признан иноагентом в РФ) воспитывают двойняшек — очаровательную девочку Лизу и харизматичного мальчика Гарри. На днях певица отправилась с сыном в веревочный парк в Юрмале.
Переполненный радостью Гарри отдал волю эмоциям. Мальчик громко кричал при прохождении веревочных испытаний, пишут «7Дней».
Сын Пугачевой показал храбрость и физические способности. Гарри вскарабкался на высокую сосну и с криком пустился на тарзанку.
Все было запечатлено на видеокамеру отцом. Примечательно, но обычно Гарри казался скромным и тихим ребенком, а в этот день детские радости дали о себе знать.
Ранее мы писали, что Лайма Вайкуле и Алла Пугачева закурили как в последний раз.
*признан иноагентом в РФ.