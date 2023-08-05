Сын Аллы Пугачевой неожиданно раскричался на людях

Алла Пугачева с Максимом Галкиным* (признан иноагентом в РФ) воспитывают двойняшек — очаровательную девочку Лизу и харизматичного мальчика Гарри. На днях певица отправилась с сыном в веревочный парк в Юрмале.

Переполненный радостью Гарри отдал волю эмоциям. Мальчик громко кричал при прохождении веревочных испытаний, пишут «7Дней».

Сын Пугачевой показал храбрость и физические способности. Гарри вскарабкался на высокую сосну и с криком пустился на тарзанку.

Все было запечатлено на видеокамеру отцом. Примечательно, но обычно Гарри казался скромным и тихим ребенком, а в этот день детские радости дали о себе знать.

Ранее мы писали, что Лайма Вайкуле и Алла Пугачева закурили как в последний раз.

*признан иноагентом в РФ.