Сын Алибасова назвал ожидаемым решение родственников выселить Федосееву-Шукшину из четырехкомнатной квартиры

Сын продюсера Бари Алибасова оценил решение семьи 85-летней актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной перевезти ее из четырехкомнатной квартиры в жилье поменьше. Он заявил, что это было «ожидаемо».

Комментарий приводит сайт Kp.ru.

«Это ожидаемо... Как они еще могли с ней поступить? Давно ждали квартиру, и все, отправили на сиделку. Мы так и предполагали», - сказал Алибасов-младший и добавил, что к ним это не имеет отношения.

Он считает, что теперь родственники могут делать с квартирой, что угодно: сдавать, продавать или жить в ней.

Известно, что вместо четырехкомнатной квартиры в центре столицы Федосеева-Шукшина будет жить в двушке в Новой Москве. Ухаживать наняли сиделку. Родственники назвали это решение общим.

Алибасову-младшему известно, что у актрисы около трех квартир в собственности. Он назвал инициатором переезда Федосеевой-Шукшиной ее дочь Ольгу. Алибасов считает: «она все это делала, чтобы завладеть квартирой». Собеседник вспомнил, что во время брака актрисы с продюсером женщина «хотела завладеть еще и его квартирой». Сын Алибасова рад, что вовремя смог «вывести» отца оттуда. При этом бывшие супруги общаются, что, по мнению мужчины, «прекрасно».

Дочь актрисы Ольга, в свою очередь, объясняла, что «выселение» матери временное – якобы, женщине предстоит операция, а ухаживать некому.

Ранее сообщалось подробнее о переезде Федосеевой-Шукшиной из квартиры.