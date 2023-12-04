Лидию Федосееву-Шукшину родственники выселили из квартиры в центре Москвы

85-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина больше не живет в своей четырехкомнатной квартире в центре Москвы. Из нее ее выселили родственники и перевезли за МКАД. По их мнению, там перенесшей инсульт артистке будет намного лучше.

Еще в июне звезда фильма «Печки-лавочки» попала в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время медики боролись за ее жизнь, пока, наконец, не начали наблюдаться положительные изменения. После выписки Лидия Николаевна продолжила восстанавливаться дома – в квартире на улице Бочкова. Но теперь ей пришлось попрощаться с недвижимостью.

Дело в том, что семья актрисы приняла решение выбрать ей новое жилье в Новой Москве. Дочь Федосеевой-Шукшиной подчеркнула, что этот выбор родственники сделали вместе. Так что теперь Лидия Николаевна проживает в небольшой двушке, но зато рядом с лесом.

«Я мучаюсь с позвоночником, поэтому пока мы маму перевезли. Так будет лучше всем. У нее есть помощница по хозяйству, ей во всем помогает», - отметила Ольга в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

Ранее Лидия Федосеева-Шукшина попросила внучку не совершать преступление из-за наследства.