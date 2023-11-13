Отар Кушанашвили пообещал «похоронить» всех, кто сообщил о его госпитализации

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили прокомментировал информацию о своем здоровье. Накануне вечером он был экстренно госпитализирован из ресторана в центре Москвы с подозрением на инфаркт миокарда.

Кушанашвили записал видеообращение, сидя на заднем сиденье автомобиля. Журналист выглядел бодро и отрицал любые проблемы со здоровьем.

«Я полон сил и огня. В данный момент, в данный час, данную секунду сижу в машине друзей. Я похож на хворого человека?! Вы замучаетесь раньше, чем я заболею! Я всех похороню, кто распространяет грязные слухи! Я в ярости», - приводит StarHit слова Кушанашвили.

53-летний журналист также заверил, что только начинает жить и не собирается болеть.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Отар Кушанашвили пожаловался на сильную боль в груди и был госпитализирован реанимационной бригадой. В ресторан, где находился журналист, приехали сразу два автомобиля скорой помощи.

Мы также писали, что Отар Кушанашвили призвал молиться за певца Игоря Николаева, который был госпитализирован в связи с рецидивом болезни 15 сентября.