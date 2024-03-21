Сын Александра Маслякова зарабатывает на КВН более 150 млн рублей в год

КВН приносит сыну телеведущего Александра Маслякова более 150 миллионов рублей в год. Напомним, что он является теперь единственным владельцем телевизионного творческого объединения «АМИК». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, выручка компании за 2023 год составила 560 миллионов рублей, из них 153 миллиона чистой прибыли. Но и это еще не все. Масляков-младший является учредителем ООО «КВН Кафе», за которое получает около 3,3 миллионов рублей, а также ООО «КВН Сувенир» приносит ему еще 2,2 миллиона рублей.

При этом есть и неприбыльный проект. Так, ООО «КВН Продакшн», занимающееся производством фильмов, на данный момент работает в минус. Исходя из свежей отчетности, убыток компании – 285 тысяч рублей.

Напомним, что в феврале 2024 года жена Александра Маслякова подтвердила, что ни ей, ни ее мужу больше не принадлежат права на КВН. Теперь всем руководит их сын. Светлана в разговоре со СМИ отметила, что их наследник молод, ему всего 44 года, поэтому ему и нужно работать.

Ранее создательница «ЧБД» Дарья Морозова рассказала об отказе от участия в шоу Маслякова-младшего.