Создательница «ЧБД» рассказала об отказе от участия в шоу Маслякова-младшего. Об этом она призналась на YouTube-канале «Лидеры мнений».

По словам создательницы шоу Дарьи Морозовой, есть целый ряд знаменитостей, которых они хотели бы пригласить в шоу. Однако со многими из них договориться пока не удалось. Среди таких звезд оказался сын ведущего КВН Александра Маслякова.

«Мы бы очень хотели [позвать, — прим. ред.] Маслякова-младшего. Пока отказывается», — объяснила Морозова.

Продюсер шоу добавила, что хотела бы увидеть среди гостей кого-то из участников «Уральских пельменей». Однако они тоже ответили отказом из-за присутствия мата на канале «ЧБД». При этом Морозова предлагала сделать выпуск без нецензурной брани, однако и на это получила отказ.

«У них есть определенное впечатление, что они приведут свою аудиторию и их аудитория пойдет смотреть что-то еще. И там уже будет мат», — объяснила она.

Ранее мы писали о том, что Масляков с женой приняли решение отказаться от прав на КВН и передать все сыну.