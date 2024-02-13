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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 13 февраля 2024, 10:25
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Создательница «ЧБД» рассказала об отказе от участия в шоу Маслякова-младшего

Создательница «ЧБД» рассказала об отказе от участия в шоу Маслякова-младшего

© Starface.ru

Создательница «ЧБД» рассказала об отказе от участия в шоу Маслякова-младшего. Об этом она призналась на YouTube-канале «Лидеры мнений».

По словам создательницы шоу Дарьи Морозовой, есть целый ряд знаменитостей, которых они хотели бы пригласить в шоу. Однако со многими из них договориться пока не удалось. Среди таких звезд оказался сын ведущего КВН Александра Маслякова.

«Мы бы очень хотели [позвать, — прим. ред.] Маслякова-младшего. Пока отказывается», — объяснила Морозова.

Продюсер шоу добавила, что хотела бы увидеть среди гостей кого-то из участников «Уральских пельменей». Однако они тоже ответили отказом из-за присутствия мата на канале «ЧБД». При этом Морозова предлагала сделать выпуск без нецензурной брани, однако и на это получила отказ.

«У них есть определенное впечатление, что они приведут свою аудиторию и их аудитория пойдет смотреть что-то еще. И там уже будет мат», — объяснила она.

Ранее мы писали о том, что Масляков с женой приняли решение отказаться от прав на КВН и передать все сыну.

Источник фото:Starface.ru
Источник:YouTube-канале «Лидеры мнений»
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Александр Масляков
шоу