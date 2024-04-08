Сын Александра Домогарова прокомментировал информацию о проблемах со здоровьем у отца

Сын народного артиста России Александра Домогарова отреагировал на распространившиеся в СМИ сообщения о том, что у его отца проблемы с позвоночником. В беседе с NEWS.ru музыкант Александр Домогаров-младший опроверг информацию о серьезном заболевании отца.

«Простите, это какой-то бред», — заявил Александр Домогаров-младший.

Напомним, недавно в ряде СМИ появилась информация о том, что звезда сериала «Бандитский Петербург» Александр Домогаров может завершить карьеру из-за серьезного заболевания. Сообщалось, что у актера диагностировали спондилоартроз — заболевание, при котором поражаются межпозвонковые суставы, костные ткани и мышцы.

Кроме того, как сообщал Telegram-канал SHOT, у Александра Домогарова также нашли 6-миллиметровую грыжу на одном из позвоночных дисков, уплотнение позвонков (спондилез) и остеохондроз, из-за чего артисту стало тяжело работать и в последнее время его активность снизилась.

Ранее мы писали о том, что Александр Домогаров отреагировал на слухи о том, что он может завершить карьеру из-за проблем с позвоночником. Актер опроверг данную информацию и уточнил, что он прекращает работать в Театре Моссовета, но из кино не уходит. Артист отметил, что все новости о своем состоянии здоровья он публикует в личном Telegram-канале.